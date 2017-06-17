Bölgesel Kürt yönetimine bağlı camiye saldırı
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye vilayetinde bulunan Beheşt Camii’ne el bombalı saldırı gerçekleştirildi.17 Haziran 2017 Cumartesi 01:01
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye'de bulunan Beheşt Camii'ne el bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Beheşt Cami, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde tanınan selefi imamlarından Dr. Abdul Latif’in ders veriyordu.
Dr. Abdul Latif, DEAŞ’in 2014 Hristiyanlara ve Yezidilere yaptığı saldırıları kınamıştı.
Dr. Abdul Latif’in bombalı saldırıda hafif bir şekilde yaralandığı duyuruldu.