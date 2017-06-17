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Bölgesel Kürt yönetimine bağlı camiye saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye vilayetinde bulunan Beheşt Camii’ne el bombalı saldırı gerçekleştirildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 01:01
Bölgesel Kürt yönetimine bağlı camiye saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye'de bulunan Beheşt Camii'ne el bombalı saldırı gerçekleştirildi. 

Beheşt Cami, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminde tanınan selefi imamlarından Dr. Abdul Latif’in ders veriyordu. 

Dr. Abdul Latif, DEAŞ’in 2014 Hristiyanlara ve Yezidilere yaptığı saldırıları kınamıştı. 

Dr. Abdul Latif’in bombalı saldırıda hafif bir şekilde yaralandığı duyuruldu.  

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:01
  1. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi
  2. süleymaniye
  3. DEAŞ’
  4. Dr. Abdul Latif
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 gün önce
    MÜSLÜMAN TÜRKMENLERİN DIŞINDA ARAPLAR VAR.AZDA OLSA KÜRT MÜSLÜMANLAR VAR .KÜRT GURUBLARDAN BARZANİ AŞİRETİ YAHUDİ . HZ HÜSEYİNİN KATİLİ YEZİDELERVE ZERDÜŞTLER VARONLARINDA CAMİLER İLE İLGİSİ YOK. İSLAM KALINTISINI YOK ETMEK İÇİN CAMİLERİ YOK ETMİŞLERDİR .BÜYÜK İSRAİL DEVLETİNİ TEMELİNE HİZMET ETMEK İÇİN
Bugünkü Akit

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