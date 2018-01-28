Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bölgedeki en büyük Kürt aşiretinden Türkiye'ye 'Afrin' desteği

Fırat Kalkanı bölgesinde en büyük Kürt aşireti olarak gösterilen Didan, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

28 Ocak 2018 Pazar 23:41
Bölgedeki en büyük Kürt aşiretinden Türkiye'ye 'Afrin' desteği

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toprakları terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde yaşayan Kürtler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve ÖSO'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, harekatın başarılı olmasını diledi.

TSK ve ÖSO'nun başlattığı Fırat Halkanı Harekatı kapsamında DAEŞ'ten temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde ağırlıklı olarak yaşayan Kürt Didan aşiretinden, Zeytin Dalı Harekatı'na destek geldi.

'TÜRKLER BİZİM KARDEŞLERİMİZDİR'

Didan aşireti lideri Abdulkadir Haydar Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi ve Türkler bizim kardeşlerimizdir. Allah Türkiye hükümetinden razı olsun ve üzerimizdeki zulüm bir an önce ortadan kalksın." dedi.

Afrin halkı ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Haydar Ağa, sözlerini şöyle sürdürdü:

'PKK AFRİN'DE KÜRT VE ARAP HALKINA ZULMEDİYOR'

"Afrinliler bizim insanımız, akrabalarımız, dostlarımız ve canlarımızdır. PKK Afrin'de, Kürt ve Arap halkına zulmediyor. Biz PKK'yı istemiyoruz, ona karşıyız. PKK, kızlarımızı götürüp savaştırıyor. Bunu kabul etmiyoruz. PYD/PKK terörist bir örgüttür. Bizim için PKK ile Esed rejimi arasında bir fark yoktur ve biz bu yüzden onları istemiyoruz."

'AFRİN HALKI PKK'YI DESTEKLEMİYOR'

Azez'in el Guz köyünde yaşayan Kürt Ebu Yahya da "Afrin halkı ve biz PKK'ya karşıyız. Afrin halkı PKK'lı değildir, onu desteklemiyor. PKK'ya karşı yapılan operasyonu destekliyoruz. Burada operasyonun başarıya ulaşmasını diliyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı köyden Kürt Alya ise, "Kürt Dağı'nda yaşayan Kürt ve Türkmenler olarak hepimiz kardeşiz. Bizim için Baas rejimi ve PKK aynıdır. Onları istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Didan aşireti, Fırat Kalkanı bölgesinde Azez ve Bab ilçesinde varlığını sürdüren en büyük aşiret. Bunun yanında çok sayıda aşiret mensubu ÖSO saflarında savaşıyor.

TSK, ÖSO birliklerinin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Halep'in kuzeyinde Azez, Bab ve Cerablus üçgenindeki alanı terör örgütlerinden arındırmıştı.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın ilk günü yapılan açıklamada, operasyonun, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, operasyonda yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toprakları terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen bölgelerde yaşayan Kürtler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve ÖSO'nun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, harekatın başarılı olmasını diledi.

TSK ve ÖSO'nun başlattığı Fırat Halkanı Harekatı kapsamında DAEŞ'ten temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde ağırlıklı olarak yaşayan Kürt Didan aşiretinden, Zeytin Dalı Harekatı'na destek geldi.

'TÜRKLER BİZİM KARDEŞLERİMİZDİR'

Didan aşireti lideri Abdulkadir Haydar Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi ve Türkler bizim kardeşlerimizdir. Allah Türkiye hükümetinden razı olsun ve üzerimizdeki zulüm bir an önce ortadan kalksın." dedi.

Afrin halkı ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Haydar Ağa, sözlerini şöyle sürdürdü:

'PKK AFRİN'DE KÜRT VE ARAP HALKINA ZULMEDİYOR'

"Afrinliler bizim insanımız, akrabalarımız, dostlarımız ve canlarımızdır. PKK Afrin'de, Kürt ve Arap halkına zulmediyor. Biz PKK'yı istemiyoruz, ona karşıyız. PKK, kızlarımızı götürüp savaştırıyor. Bunu kabul etmiyoruz. PYD/PKK terörist bir örgüttür. Bizim için PKK ile Esed rejimi arasında bir fark yoktur ve biz bu yüzden onları istemiyoruz."

'AFRİN HALKI PKK'YI DESTEKLEMİYOR'

Azez'in el Guz köyünde yaşayan Kürt Ebu Yahya da "Afrin halkı ve biz PKK'ya karşıyız. Afrin halkı PKK'lı değildir, onu desteklemiyor. PKK'ya karşı yapılan operasyonu destekliyoruz. Burada operasyonun başarıya ulaşmasını diliyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı köyden Kürt Alya ise, "Kürt Dağı'nda yaşayan Kürt ve Türkmenler olarak hepimiz kardeşiz. Bizim için Baas rejimi ve PKK aynıdır. Onları istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Didan aşireti, Fırat Kalkanı bölgesinde Azez ve Bab ilçesinde varlığını sürdüren en büyük aşiret. Bunun yanında çok sayıda aşiret mensubu ÖSO saflarında savaşıyor.

TSK, ÖSO birliklerinin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı ile Halep'in kuzeyinde Azez, Bab ve Cerablus üçgenindeki alanı terör örgütlerinden arındırmıştı.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın ilk günü yapılan açıklamada, operasyonun, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, operasyonda yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK'ya devretmesiyle örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt, uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 23:41
  1. Fırat Kalkanı
  2. Azez
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. ÖSO
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bölgedeki en büyük Kürt aşiretinden Türkiye'ye 'Afrin' desteği
    1. Bölgedeki en büyük Kürt aşiretinden..
    2. İşte Türkiye'nin en olaysız ili
    3. Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt,..
    4. Ruslara ağladılar: Türkiye üzerimizi..
    5. Erman Toroğlu:Sahada 3 korkak vardı,..
    6. Ağrılı Nusret Hoca Hakk'a kavuştu
    7. Diyanet, hastalara 'manevi rehberlik'..
    8. Nihat Genç: "Atatürk CHP'ye aday olsa..
    9. Canikli'den 'mühimmat' açıklaması:..
    10. Antalyaspor'un otobüsüne saldırı:..
    11. Çalınan Bitcoin'ler iade edilecek
    12. Kamil Ahmet Çörekçi: Hiçbir şey bitmedi
    13. Chelsea ve Manchester City tur atladı
    14. Tokat'ta bin kişi MHP'ye katıldı
    15. Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon
    16. İsveç'ten Türk askerine destek
    17. Uşak'ta 4 genç ölümden döndü
    18. Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na..
    19. Yozgat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    20. Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...