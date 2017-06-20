Bölgede tüm dengeler değişiyor...

İç savaşın altıncı yılını geride bıraktığı Suriye'de dengeler bir kez daha değişiyor, savaş farklı bir forma evriliyor.

Özellikle son iki günde yaşananlar ABD ve Rusya'yı çok ciddi bir biçimde karşı karşıya getirirken, Rusya'nın koalisyon uçaklarını hedef alabileceğini açıklaması süper güçler arasında yaşanan gerilimin askeri bir forma ulaşabileceğini gösteriyor.

ABD, Rakka yakınlarında savaşan SDG'yi tehdit eden rejime ait bir savaş uçağını düşürerek SDG'yi koruma konusundaki ciddiyetini gösterdi. Beyaz Saray sözcüsü konuyu 'öz savunma' olarak değerlendirirken, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Rusya cephesi ise ABD destekli güçler ve koalisyon uçakları için çizgiyi 'Fırat'ın batısı' olarak çekti ve ABD ile olası hava kazalarını önlemek için kurulan iletişim hattını kapattığını duyurdu. Rusya'nın bu hamlesinin ilk somut sonucu DEAŞ karşıtı koalisyonda bulunan Avustralya'nın Suriye'deki uçaklarını geri çekmesi oldu. ABD-Rusya restleşmesinin koalisyonda yeni çatlakları da beraberinde getirebileceği belirtiliyor.