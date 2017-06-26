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Bölgede tansiyon yükseliyor… İsrail ikinci kez vurdu!

İsrail, Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere  karşılık bugün de bu ülkeye saldırı düzenledi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 00:03
Bölgede tansiyon yükseliyor… İsrail ikinci kez vurdu!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan  roketlere karşılık, rejime ait iki askeri üssün ve cephane taşıyan bir tırın  vurulduğu belirtildi.

Söz konusu saldırının hava saldırısı mı yoksa top atışı ile mi  gerçekleştirildiği açıklanmadı. İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada,  Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen bazı roketlerin yanlışlıkla  İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği iddia  edilmişti.

Suriye'nin Kuneytra şehrinde devam eden iç savaş nedeniyle tedbir  alındığı belirtilen açıklamada, Golan Tepeleri'nde yaşayan sivillere "sınıra  yakın açık alanlarda toplanmamaları ve hareket halinde olmamaları" yönünde  uyarıda bulunulduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusu dün de Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere  karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye tarafından atılan ondan fazla rokete karşılık, bu roketlerin  atıldığı mevzinin ve  Suriye rejimine ait iki tankın vurulduğu belirtilen  açıklamada, "İsrail'in egemenliğinin kabul edilemez bir şekilde ihlal  edilmesinden dolayı Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne resmi bir protesto  gönderildi." ifadesine yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuyla ilgili yaptığı  açıklamada, "İsrail egemenlik haklarını ihlal eden hiçbir saldırıya müsamaha  göstermeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman  zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek,  rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri  noktalara saldırılar düzenliyor.

  İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit  etmekten kaçınıyor.


 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 00:03
  1. İsrail
  2. Suriye
  3. İran
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  7. Binyamin Netanyahu
  8. Birleşmiş Milletler
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