Bölge yoğun ateş altına alındı! PKK'ya operasyon

Aylar önce Kato Dağı’nda başlatılan operasyonlar devam ederken, Feraşin ve son olarak Suvari bölgelerinde de teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ayrı operasyonlar başlatılmıştı. Teröristleri tamamen bölgeden temizlemek için 4 koldan başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında bölgeye sürekli olarak helikopterlerle asker sevkiyatı yapılıyor. Karadan ve havadan devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerin barınma ihtimali olabilecek dağ, dere, mağaralar didik didik aranıyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından ön uçuşların yapıldığı operasyonlarda her türlü hareketlilik anında merkeze bildiriliyor ve bölgedeki timler hareketliliğin olduğu noktalara kaydırılıyor. İHA’ların tespit ettiği noktalar havadan helikopter ve karadan da bölgede bulunan askerler tarafından yoğun ateş altına alınıyor. Beytüşşebap bölgesini teröristlerden temizlemeye çalışan Mehmetçik ve güvenlik korucuları 40 dereceyi bulan sıcaklıklara rağmen operasyonlara tüm hızıyla devam ediyor.

Kararlı bir şekilde devam eden operasyonlarla Beytüşşebap kırsalından teröristlerin tamamen temizlenmesinin hedeflendiği bildirildi.