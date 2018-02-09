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Bölge cazibe merkezi haline gelecek

"Ekopark" olarak turizme kazandırılacak Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Karkamış Sulak Alanı'nda, vatandaşlar adetayla doğayla bütünleşecek.

09 Şubat 2018 Cuma 11:09
Bölge cazibe merkezi haline gelecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşler Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “Karkamış Taşkın Ovası Sulak Alan Yönetim Planı Projesi", meyvelerini vermeye başladı.

Proje kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'deki ulusal öneme sahip 45 sulak alandan biri olan Karkamış-Nizip Taşkın Ovası Sulak Alanı için kapsamlı bir çalışma sonucunda "Ekopark Projesi" hazırlandı.

Yaklaşık 5 bin 500 dönümü kapsayan projede kıyı boyunca farklı peyzaj karakterlerini barındıran plaj, ekopark, su altı araştırma merkezi, teras ve rehabilitasyon alanları yer alacak.

Ekopark Projesi'yle 197 kuş türü ve 71 farklı canlının barınacağı sulak alanda, vatandaşlar adetayla doğayla bütünleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ekopark Projesi'yle Fırat Nehri'nin etrafında kurulan Hitit ve Asur gibi çok önemli medeniyetlerin izleri, bitkiler ve kuş türlerinin korunacağını belirterek, Ekopark'ın bölgenin zenginliklerini gözler önüne sereceğini kaydetti.

Karkamış'ın dünyada sadece Fırat Nehri kıyısında yaşayan "Fırat Kaplumbağası"nın üreme ve yaşama alanı olduğunu ifade eden Şahin, projeyle bölgenin iç ve dış turizmin cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:09
  1. Gaziantep Büyükşehir
  2. Orman ve Su İşler Bakanlığı
  3. Milli Parklar
  4. plaj
  5. ekopark
  6. su altı araştırma merkezi
  7. teras
  8. iç ve dış turizm

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