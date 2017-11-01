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Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 liradan satılıyor

Vize ilçesine bağlı Kömürköy, Kışlacık ve Kızılağaç köyleri yakınlarında yetişen bolet mantarı köylüler için ek gelir olurken, kilosu 25 liradan alıcı buluyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 liradan satılıyor

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Istranca ormanlarında yetişen mantarlar, halkın geçim kaynağı oluyor. Havaların yağışlı geçmesinin ardından güneşin etkili olmasıyla ormanlık alanlarda yetişen bolet mantarı köylülerin yüzünü güldürüyor. Çevre halkı, hiçbir maliyeti olmadan mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Köylüler, mantarları firmalara kalitesine göre 15 ile 25 TL arasında, İstanbul piyasasında ise 30 ile 40 TL arasında satıyor.

"Eşimle 15 günde 6 bin lira kazandık"

Köy halkından ev hanımı Münire Sezen, eşiyle birlikte mantar topladığını dile getirerek, "Mantarı 15 gün oldu topluyoruz. 15 günde eşimle beraber 6 bin TL kazanmıştık. Çok güzel Allah’ın verdiği bir nimet biz de ondan yararlandık" ifadelerini kullandı.

Mantarın bu sene bol ve bereketli olduğunu dile getiren köy halkından Selçuk Kurt, "Bu mantarın adı bolet mantarıdır. Kırklareli’nin Istranca dağlarında yetişiyor. Eylül-ekim aylarında çıkan bu mantar bu sene çok verimli oldu. Köyümüz büyük bir miktarda gelir elde etti. Şu an benim tezgahımdan sadece 20 tonluk bir mal elde edildi. Köylümüz hiçbir zahmeti olmadan bu mantarı topluyor ve büyük gelirler elde ediyor. Şu an bizim köyün kazancı 500 bin TL civarını buldu, 10 günlük süreç içerisinde" dedi.

Sermayesiz kazanç

Vize Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlarda yetişen bolet mantarının rüsum bedelinin kilo başına 31 kuruş olarak yatırıldığını belirten Kurt, "Vize Orman İşletme Müdürlüğüne bunun nakliyelerini falan yatırıyoruz. Kilosu 31 kuruştan nakliyesini yatırıyoruz resmi olarak her şeyi. Mayıs aylarında da çıkıyor, eylül ekim aylarında daha bereketli oluyor, verimi yüksek oluyor. Ve köylülere büyük bir kazanç hiçbir sermaye kullanmadan büyük bir kazanç elde ediyor. Sadece Kızılağaç köyü 500 bin TL, Kışlacık komşu köyümüz de 500 bin TL kazanmıştır. Yani 2 köye 1 milyon TL para girdi" ifadelerini kullandı.

Çok lezzetli

Kışlık yapmak üzere mantar topladığını dile getiren Ercan Namlı, "Kırklareli Vize Kızılağaç köyündenim bu mantar sonbahar zamanları çıkıyor. Yemek için dolabımıza atıyoruz çok lezzetli güzel oluyor. Bazı arkadaşlarımız da başka yerlere reklamını yapıyor mantarımız çok güzeldir" dedi.
Köy halkı tarafından toplanan mantarlar gün sonunda kamyonlara yüklenerek firmalara götürülüyor. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
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