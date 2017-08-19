Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Boksta Ukrayna’da 2 altın, 6 bronz

Ukrayna’nın ev sahipliğinde düzenlenen Klitchko Kardeşler Turnuvası’nda Genç Erkekler Boks Milli Takımı 2 altın, 6 bronz madalya kazandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
Boksta Ukrayna’da 2 altın, 6 bronz

Ukrayna’nın Zhytomyr şehrinde düzenlenen turnuvada geçtiğimiz yıl gençlerde dünya üçüncüsü olan milli boksör Necat Ekinci, finalde Finlandiyalı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Yine geçtiğimiz yılın gençler dünya şampiyonu olan 64 kg’da milli boksör Tuğrulhan Erdemir de ev sahibi Ukrayna’dan rakibi karşısında çıktığı final müsabakasında zorlanmadı ve çok güzel bir oyunla galip gelerek altın madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.

49 kg Fırat Dayan, 52 kg Azad Demirhan, 56 kg Ahmet Çikot, 81 kg Ozancan Aslantaş ve 91 kg boksör Berat Acar ve +91 kg’da Abdullah Kuzu ise yarı finalde rakiplerine yenilerek bronzda kaldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:32
  1. Ukrayna
  2. Ab
  3. Ekinci
  4. Finlandiya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma Komutanı belli oldu
    1. Jandarma Komutanı belli oldu
    2. Zekeriya Öz'ün 5 milyon dolarlık..
    3. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    4. Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor
    5. ADA Treni Mithatpaşa’dan seferlere..
    6. Kaymakam Çimşit, 3 çocuğun boğulduğu..
    7. Şüphe üzerine durdurulan çocuğun..
    8. Aba Güreşini Dünya tanıyor
    9. Yangında üç çocuğunu kaybeden acılı..
    10. Milas’a yeni jandarma komutanı
    11. Kaymakam Düzgün’ün takımı muhtarları..
    12. Boksta Ukrayna’da 2 altın, 6 bronz
    13. Japon bilim insanları erimeyen..
    14. Otobüs terminallerinde Kurban Bayramı..
    15. Başkan Çelik, şampiyonlarla buluştu
    16. Türkiye arıyordu, İspanya'da yakaladı
    17. Tevfik Fikret, mezarı başında anıldı
    18. Fındık üreticileri miting istiyor
    19. Nöbette kaza kurşunu: 1 polis hayatını..
    20. Ala’dan şehit ailelerine ziyaret
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Hamallık yapıyordu! Lotodan para kazandı… Lüks arabalar, villalar, çeteler derken… Böyle bitti!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Amerika’dan çok sert açıklama: O ülkeye yapılacak saldırı bize yapılmıştır!
    Deniz Baykal'dan 'Erdoğan' itirafı: Kepaze olurduk!
    Deniz Baykal'dan 'Erdoğan' itirafı: Kepaze olurduk!
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı