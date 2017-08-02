Boko Haram'ın yıktığı tarihi yerler yeniden onarılıyor

Nijerya Müze ve Anıtlar Komisyonu (NCMM) Genel Müdürü Yusuf Osman, Boko Haram örgütü tarafından özellikle ülkenin kuzeydoğusunda tahrip edilen tarihi yerlerin yeniden onarılacağını açıkladı.



Osman, bu amaçla ilk olarak Adamawa'da bulunan ve 16. yüzyıldan kalma bir yerleşim yeri olan Sukur yerleşim bölgesinin onarılacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), Nijerya'nın tarihi yerlerinin yeniden inşa ve onarımı için destek olacağını dile getiren Osman, "Gelecek birkaç hafta içinde Sukur bölgesinde çalışmalara başlayacağız. Tarihi öneme sahip Sukur bölgesinin yeniden inşa ve onarımı ile buraya turistlerin ilgisinin artmasını umuyoruz. Bu amaçla uluslararası kuruluşların da desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dur Hanedanlığı dönemine ait olan Sukur yerleşim yeri, varlığını 20. yüzyılın başına kadar korumuş ve bu süreç boyunca Nijerya'nın kuzeydoğusu için demir üretiminde ham madde tedariki için merkez haline gelmişti.

Boko Haram terör örgütü militanları tarafından 2014 yılında tahrip edilen ve Afrika'nın ilk kültürel tarihi alanlarından biri olan bölge, UNESCO tarafından 1999 yılında Dünya Mirası listesine alındı.

Kaynak: AA