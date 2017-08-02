Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Boko Haram'ın yıktığı tarihi yerler yeniden onarılıyor

Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırıları sonrası tahrip edilen tarihi mekanlar yeniden onarılıyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:55
Boko Haram'ın yıktığı tarihi yerler yeniden onarılıyor

Nijerya Müze ve Anıtlar Komisyonu (NCMM) Genel Müdürü Yusuf Osman, Boko Haram örgütü tarafından özellikle ülkenin kuzeydoğusunda tahrip edilen tarihi yerlerin yeniden onarılacağını açıkladı.

Osman, bu amaçla ilk olarak Adamawa'da bulunan ve 16. yüzyıldan kalma bir yerleşim yeri olan Sukur yerleşim bölgesinin onarılacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), Nijerya'nın tarihi yerlerinin yeniden inşa ve onarımı için destek olacağını dile getiren Osman, "Gelecek birkaç hafta içinde Sukur bölgesinde çalışmalara başlayacağız. Tarihi öneme sahip Sukur bölgesinin yeniden inşa ve onarımı ile buraya turistlerin ilgisinin artmasını umuyoruz. Bu amaçla uluslararası kuruluşların da desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dur Hanedanlığı dönemine ait olan Sukur yerleşim yeri, varlığını 20. yüzyılın başına kadar korumuş ve bu süreç boyunca Nijerya'nın kuzeydoğusu için demir üretiminde ham madde tedariki için merkez haline gelmişti.

Boko Haram terör örgütü militanları tarafından 2014 yılında tahrip edilen ve Afrika'nın ilk kültürel tarihi alanlarından biri olan bölge, UNESCO tarafından 1999 yılında Dünya Mirası listesine alındı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:55
  1. Afrika
  2. UNESCO
  3. Birleşmiş Milletler
  4. Nijerya
  5. Nijer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    1. Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    2. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    3. Dünyanın gözü Endonezya'da! Ölümcül..
    4. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    5. 61 yaşında çocuk katili oldu
    6. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    7. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    8. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    9. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    10. Afganistan'da uluslararası askeri..
    11. Bankalar zirveyi gördü!
    12. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    13. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    14. O belediye başkanından teröristlere..
    15. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    16. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    17. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    18. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    19. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    20. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı