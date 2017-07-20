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Boğulmak üzere olan yavru geyiği kurtaran kahraman köpek!
Kahraman köpek Storm, boğulmak üzere olan yavru bir geyiğe yardım ederek, onu kıyıya kadar çıkardı! İşte o anlar...
20 Temmuz 2017 Perşembe 11:52
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:52
Boğulmak üzere olan yavru geyik
kahraman köpek
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