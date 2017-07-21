Boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Zeynep hayata tutundu

17 Temmuz’da Adnan Menderes Bulvarı İnci Plajı’nda altı arkadaşıyla birlikte denize giren Zeynep Özdemir, boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşlarının yardımıyla denizden çıkarılan Zeynep, bilinci kapalı bir halde VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı, doktorların yoğun çabası sonucu son anda yaşama döndürüldü. Yaşam savaşını kazanan Zeynep’in sağlığına kavuşup taburcu olmasını kutlamak için Kuzey Kafkas Akademik Dans Topluluğu dansçıları hastane önünde bir dans gösterisi yaptı.

“Ayağımın altından kum kaydı”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Zeynep Özdemir, “Kuzey Kafkas Akademik Dans Topluluğu’nda dansçısıyım. Akademiden dansçı arkadaşlarımla birlikte Sinop’tan dönüyorduk, denize girmek istedik. İnci Plajı’nda denize girdik. Deniz dalgalıydı, kum kayması vardı. 6 kişi denize girdik, aynı yerde yüzüyorduk. Fazla derin değildi, su bel hizamıza gelene kadar ilerledik. İki tane şiddetli dalga gelince ayağımın altından kum kaydı. Hepimiz ayrı yerlere savrulduk bir anda. O an ne olduğunu anlamadım. En uzağa ben savruldum. Kurtulmak için çırpınıyordum. Kıyıya yakın savrulanları kurtardılar. Ben çok uzak olduğum için en son bana ulaşabilmişler. Ağabeyim ve ablam beni kurtardı” diye konuştu.

“Saçımı çekerek çıkarmışlar”

Çevrede durumu fark edenler tarafından yardım aldıklarını, bir ablası ve ağabeyi sayesinde denizden çıkarıldığını, o sırada baygın olduğunu belirten Zeynep Özdemir, “İlk savrulduğumuzda beni bulamamışlar. Sonradan saçımdan fark edip saçımı çekerek çıkarmaya çalışmışlar. Ben o sırada baygındım. İleyna ablamın, bir süre sonra beni çekmekten gücü kalmamış, o da bayılmış. İkimizi birden Mert ağabeyim kurtardı. Tamamen Mert ağabeyim ve İleyna ablamın çabasıyla bütün arkadaşlarımla birlikte kurtulduk” açıklamasını yaptı.

“Çaresizce hayata dönmesini beklemek çok zor”

Genç kızın annesi Ayşe Hanım Özdemir, boğulma tehlikesi nedeniyle hastaneye kaldırılınca ne olduğunu anlayamadıklarını, hastaneye geldiklerinde kızlarının baygın olduğunu söyledi. Özdemir,“Ölü gibiydi adeta. Çok zor anlar yaşadık ve çok zor bir durum atlattık. İlk müdahaleden sonra yoğun bakıma alındı kızım ve hayati tehlikesi olduğunu söylediler. Çok korktuk, zaman durmuştu ailemiz için. Çaresizce hayata dönmesini beklemek çok zor. Daha sonra doktoru Şevket Özkaya’dan bilgi almaya devam ettik. Kızımın durumu iyiye gidiyordu. Pazartesi yoğun bakıma girmişti. Çarşamba öğlen saatlerinde çok şükür yoğun bakımdan çıkarttık. Bilinci kapalı geldi ama durumu gittikçe daha iyi oldu. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra tamamen düzelmeye başladı, şükürler olsun ki şu an sapasağlam. Büyük bir korku atlattık, VM Medical Park Samsun Hastanesi doktorlarına ve çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Zeynep Özdemir’in eski sağlığına kavuşmasında emeği geçen VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Doç. Dr. Şevket Özkaya ise şunları söyledi:“Zeynep, Atakum’da arkadaşları ile denize girmiş ve aniden yere basan ayakları boşluğa gelmiş. Arkadaşları Zeynep’i gözden kaybettiklerini ve 5-7 dakika arası bulamadıklarını ve en son suyun içinde saçından çekerek çıkardıklarını ve çıkardıklarında bilincinin olmadığını fark etmişler. 112 Acil Servis arayıp hızlı davranarak hastanemize getirmişler. Acile geldiğinde ciddi doku hipoksisi ve aşırı deniz suyu aspirasyonu mevcuttu. Çok hızlı davrandık, Zeynep’i uyutup solunum cihazına bağlayarak tedavisine hemen başladık. Bugün eski hayatına döndürdük. Zeynepve ailesi adına çok mutluyuz.”