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Boğulma tehlikesi atlatan kadını itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde boğulma tehlikesi atlatan kadını itfaiyenin cankurtaranları kurtardı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
Boğulma tehlikesi atlatan kadını itfaiye kurtardı

Öğretmenler Mahallesi’nde denizde yüzerken bacağına kramp giren ve boğulma tehlikesi atlatan kadına sahilde hazır bulunan cankurtaran ekibi tarafından müdahale edildi. Deniz içinde çırpınan bir kişiyi fark eden ekipler, boğulma tehlikesi atlatan kadını sahile sağ salim çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:41
  1. Balıkesir
  2. Burhaniye
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