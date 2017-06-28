Boğulma tehlikesi atlatan kadını itfaiye kurtardı

Öğretmenler Mahallesi’nde denizde yüzerken bacağına kramp giren ve boğulma tehlikesi atlatan kadına sahilde hazır bulunan cankurtaran ekibi tarafından müdahale edildi. Deniz içinde çırpınan bir kişiyi fark eden ekipler, boğulma tehlikesi atlatan kadını sahile sağ salim çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadın hastaneye kaldırıldı.