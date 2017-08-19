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Boğuldu zannettiler ama elindekini gören şok oldu

Zıpkınla balık avlamak için sabah erken saatte denize girdi. Aradan saatler geçmesine rağmen dönmeyince...

19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:31
Boğuldu zannettiler ama elindekini gören şok oldu

Olay Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. Sinan Nuhpaşa ile Cengiz Namlıoğlu, dalgıç kıyafetlerini giyerek zıpkınla balık avlamak için saat 06.00 sıralarında denize girdi. Nuhpaşa bir süre sonra arkadaşı Cengiz Namlıoğlu'nu göremeyince panik yaşadı. Durumu polise ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Namlıoğlu'nun ailesi de hemen sahile geldi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri Cengiz Namlıoğlu'nun bulabilmek için çalışma başlattı. 44 yaşındaki Cengiz Namlıoğlu'nun ailesi ise sahilde endişeli bir şekilde beklemeye başladı.

Arama çalışmaları dördüncü saatine girerken bir anda Namlıoğlu yüzerek kıyıya yaklaştı. Elinde tuttuğu levrek bulunan Cengiz Namlıoğlu kalabalığı görünce şaşkınlık yaşadı. Namlıoğlu ile ihbarda bulunan arkadaşı Nuhpaşa arasında polis ve sahil güvenlik ekiplerini gülümseten diyaloglar yaşandı. Namlıoğlu, arkadaşına ve çevredekilerine "Ben hergün dalıyorum. Deli misiniz siz" diyerek tepki gösterdi.  Sinan Nuhpaşa, "Saatlerdir arıyoruz. 5 yıllık ömrünü yedi" dedi. Cengiz Namlıoğlu ise yıllardır daldığını belirterek, "Ben sola gittim o sağa gitti. Bir çıktım herkes burada" diye konuştu.  İki arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:31
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