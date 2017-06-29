Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte dünyadan çok ilginç 10 yasak

1. Balinalara dokunmak yasak İngiltere'de üç mil yarıçapındaki tüm balinalar, yunuslar kısacası deniz memelileri Kraliçe’nindir. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta balinalara dokunmak yasaktır. 2. Boğulan kurtarılamazÇin'e boğulan birini gördüğünüzde o kişiye yardım edemezsiniz. 3. Kuşlara yem vermek yasakVenedik'te kuşlara yem vermek yasadışı bir davranış.4. Sürpriz yumurta yasağıAmerika'da yaşayan çocukların sürpriz yumurta yemeleri yasak. 5. Bozuk para kullanımı yasak1985 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında Kanadalı vatandaşlar alışverişlerinde 10 dolardan fazla bozuk para kullanamazlar.6. Eşlerinin doğum günlerini kutlayamıyorlarBüyük Okyanus'ta bulunan Samoa Adası'nda yaşayan erkeklerin eşlerinin doğum günlerini kutlamaları yasak. 7. Sakız çiğnemek yasaSingapur'da sakız çiğnemek ve yere tükürmek yasak. 8. Bu ülkede koşmak yasak Doğu Afrika ülkesi olan Burundi'de koşmak yasak. 9. Sifon çekmek yasakİsviçre'de saat 22.00'den sonra sifon çekmek yasak.10. Anahtar unutmak yasak Avustralya'da arabanın içerisinde anahtar unutmak yasaktır.