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Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte dünyadan çok ilginç 10 yasak

İşte okuduğunuzda hayrete düşeceğiniz dünyanın farklı yerlerinden çeşitli, bir o kadar da ilginç yasaklar...

29 Haziran 2017 Perşembe 14:24
Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte dünyadan çok ilginç 10 yasak

1. Balinalara dokunmak yasak 

İngiltere'de üç mil yarıçapındaki tüm balinalar, yunuslar kısacası deniz memelileri Kraliçe’nindir. Bu nedenle Birleşik Krallık’ta balinalara dokunmak yasaktır.  

2. Boğulan kurtarılamaz

Çin'e boğulan birini gördüğünüzde o kişiye yardım edemezsiniz. 

3. Kuşlara yem vermek yasak

Venedik'te kuşlara yem vermek yasadışı bir davranış.

4. Sürpriz yumurta yasağı

Amerika'da yaşayan çocukların sürpriz yumurta yemeleri yasak. 

5. Bozuk para kullanımı yasak

1985 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında Kanadalı vatandaşlar alışverişlerinde 10 dolardan fazla bozuk para kullanamazlar.

6. Eşlerinin doğum günlerini kutlayamıyorlar

Büyük Okyanus'ta bulunan Samoa Adası'nda yaşayan erkeklerin eşlerinin doğum günlerini kutlamaları yasak. 

7. Sakız çiğnemek yasa

Singapur'da sakız çiğnemek ve yere tükürmek yasak. 

8. Bu ülkede koşmak yasak 

Doğu Afrika ülkesi olan Burundi'de koşmak yasak. 

9. Sifon çekmek yasak

İsviçre'de saat 22.00'den sonra sifon çekmek yasak.

10. Anahtar unutmak yasak 

Avustralya'da arabanın içerisinde anahtar unutmak yasaktır. 

 

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:24
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  3. boğulanları kurtarmak
  4. sifon çekmek
  5. sakız çiğnemek
  6. anahtar unutmak
  7. koşmak
  8. bozuk para kullanmak
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