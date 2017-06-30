Boğazköy Barajı Sulaması’nda sona gelindi

Ak Parti Bursaİl Başkanı Cemalettin Torun, proje sayesinde Bursa Yenişehir ilçesi ve bağlı köylerinde 116 bin 450 dekar tarım alanının sulanacağını söyledi.

Bursa’da tarımın gelişmesindeki en önemli etkenin yapılan su yapıları olduğunu ifade eden Torun, GÖLSU Projesi’nden Bursa’nın da faydalandığını hatırlattı.

Torun, Marmara Gelişim Projesi (MARMARAGEP) kapsamında Bursa’daki projeler ile 2.6 milyon kişiye ilave içme suyu temin edilmesi, 641 bin 380 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 608 milyon 700 bin lira gelir artışı sağlanması, 14 adet yerleşim yerinin ve 47 bin 153 dekar zirai arazinin taşkınlardan korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

Boğazköy Barajı Sulaması’nda sona gelindiğini ifade eden Torun, "Proje ile; Bursa-Yenişehir ilçesi ve bağlı köylere aittoplamda 116.450 dekar tarım alanı sulanacaktır. 2017 sulama sezonunda 116 bin 450 dekar alanda deneme sulaması yapılmaktadır" dedi.

Proje ile 73 milyon 363 bin TL tarımsal gelir artışı sağlanacağını, çiftçinin ekonomik ve sosyal bakımdan daha da gelişeceğini vurulayan Torun projenin yapılmasında en büyük desteği sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.