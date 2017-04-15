Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı adalettir, kalkınmadır dedik. Kalkın ve adalet için çok büyük işler yaptık. Ülkemizin dört bir yanını fabrikalarla, hizmet binalarıyla, okullarla, hastanelerle, havalimanlarıyla donattık, donatmaya devam ediyoruz.
İstanbul'un bir mega projesi daha var. Boğazın altına 3 katlı tünel yapıyoruz.
Esenyurt'u eğitimin merkezi haline getiriyoruz.
Başbakan Binali Yıldırım, bugün Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy'de düzenlenen mitinglerde konuşma yapacak.
(Yeni Şafak)