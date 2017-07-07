Boğaziçi'nde görme engelli bir 'inci'

İSTANBUL - Görme engelli Şeyma Sevim Saleh, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni 4 üzerinden 3.93 not ortalaması ile tamamlayarak fakülte birincisi oldu.

Zühtü Paşa İlkokulu’nu bitirdikten sonra 1996 yılında Anadolu liseleri sınavına girerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazanan Saleh’in görme problemi ortaokul yıllarında başladı.

Genç yaşında görme yetisini kaybeden Saleh, aynı zamanda “28 Şubat” mağdurları arasında yer aldı. Ortaokul ve liseyi Kartal İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Saleh, postmodern darbenin ardından imam hatip liselerine getirilen puan sınırlaması nedeniyle üniversite sınavlarına girmedi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gitti. Saleh, bu sırada hastalığının daha da ilerlemesi nedeniyle Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Okumaktan vazgeçmeyen Saleh, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul’da bir şubesi açılan Hollanda merkezli Avrupa İslam Üniversitesi İslami İlimler Bölümü’nde kayıt yaptırdı. Buradan iyi derece Arapça öğrenerek mezun olan Saleh, okulun Türkiye’de denkliğinin bulunmaması nedeniyle Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde ilahiyat ön lisans programını tamamladı.

Şeyma Sevim Saleh, 2012 yılında yeniden üniversite sınava girerek aldığı yüksek puan sonucu Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına yerleştiğini dile getirerek, şunları anlattı:

“1 yıl hazırlık ve 4 yıllık eğitim süresiyle okulu bitirdim. Bazı derslerde ses kaydı aldım hocalarımın izniyle. Bu ses kayıtları çok işime yaradı. O kayıtları tekrar dinleyip, tekrar sesli notlar alarak ders çalıştım. Boğaziçi’ne geldikten sonra en önemli kazancım bilgisayarın hayatıma girmesi oldu. Bilgisayar benim hayatımda çok önemli bir yer tutmaya başladı. Üniversite okurken evlendim, 1.5 yaşında kızım var. Arkadaşlarımın da çok desteği oldu. Benim arkamda bir ordu var. Annem çocuğuma bakıyor, ablam yardımcı, kardeşim destekçi, babam da öyle.”