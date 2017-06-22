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Boğaziçi Üniversitesinde skandal!

Bazı sapkın grupların 'Cinsiyetsiz Tuvalet' afişleri astığı Odtü'den bu konuya dair yalanlama gelirken,Topluma dayatılan bu ahlaksızlığın Boğaziçi Üniversitesinde uygulamaya konulduğu ortaya çıktı..

22 Haziran 2017 Perşembe 14:46
Boğaziçi Üniversitesinde skandal!

Eğitim-Öğretim yuvaları olarak gördüğümüz üniversitelerde toplumun büyük tepkisini çeken gelişmeler yaşanıyor…Eşcinselliği yaymayı kendine amaç edinmiş örgütlerin bazı Sosyalist ve Komünist  gruplarla beraber ‘cinsiyesiz tuvalet’ (Kız ve Erkeklerin aynı yerde tuvalete girmeleri) isteklerini dilekçe vererek üniversite yönetiminden talepte bulunmaları gündeme bomba gibi düştü…

Odtü(Ortadoğu Teknik Üniversitesi)’de  tuvaletlerde kadın erkek ayrımını kaldırmak adına 400’den fazla imza toplandığı ve Fakülte içerisinde “Bu binadaki tuvaletlerin hepsi 400+ öğrencinin talebiyle cinsiyetsizleştirilmiştir” afişleri asılması sonrası ODTÜ yönetimi de açıklama yaparak ‘konu ile ilgili herhangi bir karar alınmadığını’ belirtti.

Ancak konunun ve buna dair kararın alınmadığını belirten ODTÜ yönetimi okul içerine asılan pankart ile ilgili her hangi bir açıklamada bulunmadı…Bu isteğin uygulanıp uygulanmayacağına dair açıklamada yapılmadı..

Tarihin hiç bir döneminde ve bugüne kadar kurduğumuz hiç bir devlette rastlanmayacak bu ahlaksız ve hain saldırının toplumumuz nezdinde ilim ve irfan yuvaları olarak gözüken üniversitelerin itibarını sıfırladığı aşikar..

Haber sitemizde de yazıları ile tanıdığımız Binnur Günay konuya dair yazdığı yazısında YÖK’ü göreve davet etmiş ve bu tür girişimleri  ‘dış mihraklarca topluma dayatılan oyunun görselleri ‘ olarak belirtmişti.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KIZLI ERKEKLİ TUVALETİ UYGULUYORMUŞ!

Odtü’nün yalanladığı bu ahlak dışı ve toplumun örfüne,din ve geleneklerine hakaret içeren uygulama geçen sene Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış…

CNN Türk’ün haberine göre ; Boğaziçi Üniversitesi’nde de öğrencilerin talebiyle ortaya atılan fikir geçen senenin şubat ayında bazı tuvaletlerde uygulamaya konmuştu. 2014 yılında öğrenciler dilekçe vererek bu taleplerini dile getirmişti. Başlattıkları kampanyadan olumlu sonuçlar almalarıyla birlikte Şubat 2016’da cinsiyetsiz tuvalet kullanımı başlamıştı.

Kaynak: Anadoluhaberim.com  

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 14:46
  1. ODTU
  2. ODTÜ
  • ..........4 sa önce
    Ya bu kadar "herkese hakları verilmeli" palavrasıyla değişiklik yapmaya çalışıyorlar ama başörtülü öğrencilerin sadece bayanlar tuvaletinde başörtülerini düzeltebileceklerinin farkında değiller mi? Onların hakları nerede? Yani İngiltere'de okuyan başörtülü bir genç kız olarak, burada bile bunu düşünmek zorunda kalmıyorum. Ayıp değil mi ya? Okumaya giden insanlara bir de tuvalet hesabı mı yaptıracaklar?
Bugünkü Akit

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