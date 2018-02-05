Boğaz'dan geçememişti! Dev platform tekrar Boğaz'da!
Geçtiğimiz günlerdeBoğaz'dan geçişine izin verilmeyen Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi havadan görüntülendi.05 Şubat 2018 Pazartesi 13:11
Platform köprüye yakın geçerken çekilen görüntüler, Boğaz manzarasıyla birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
5 bin 235 groston ağırlığında, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki ’GSP Saturn’ isimli Panama bayraklı dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Dev petrol platformu geçtiğimiz günlerde Boğaz'dan geçişini tamamlayamamış ve Marmara açıklarında demirlemişti. Yaklaşık bir haftanın ardından dev petrol platformu bugün yeniden Boğaz'a girdi. İstanbul Boğazı'na giren petrol platformunun geçişi havadan görüntülendi. Dev platformun köprüye yakın geçmesi ve Boğaz manzarası muhteşem görüntülere sahne oldu.
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