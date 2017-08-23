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Boğazda ilginç görüntü! Böyle geçtiler...

İstanbul Boğazı’nda Hong Kong bayraklı dev nakliye gemisinin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç görüntü oluşturdu. Römorkörlerin eşlik ettiği gemi yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:23
Boğazda ilginç görüntü! Böyle geçtiler...

İstanbul Boğazı dün öğle saatlerinde ilginç bir manzaraya şahit oldu. Hong Kong bayraklı “Zhen Hua 29” isimli dev nakliye gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 römorkörün eşliğinde Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. Dev geminin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayan gemi daha sonra Karadeniz'e doğru açıldı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:23
  1. İstanbul Boğazı
  2. Zhen Hua 29
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