Boğazda gıcık neden olur? Nasıl tedavi edilir?

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Boğazda gıcık neden olur?

1) Susuz kalmak

Susuz kalmak boğaz kuruluğuna yol açarak gıcık hissini tetiklenir. Kuru hava şartları, antidepresanlar ve aşırı kafein tüketmek boğazda kuruluğa yol açabilir.

2) İltihap

Virüs kaynaklı yutak iltihabı gıcığa neden olabilir.

3) Tahriş

Sigara içmek, ses tellerini çok fazla kullanmak, şiddetli öksürmek ve toza maruz kalmak boğazı tahriş eder.

4) Alerji

Polen alerjisi boğazda gıcığa neden olabilir.

5) Psikolojik nedenler

Herhangi bir dış sebep olmamasına rağmen insan doğasınca alışkanlık haline getirildiği için boğazda gıcık hissi oluşabilir.

Boğazda gıcık nasıl tedavi edilir?

1) Boğaz damlası ve sprey

Gıcık hissi hastalık veya alerji yüzünden oluşmuşsa boğaz damlası ve sprey kullanın.

2) Tuzlu su gargarası yapın

Bir su bardağı suya yarım çay kaşığı tuz atıp karıştırın. Bu karışımla on saniye boyunca gargara yapın. Uygulamayı 3 kez tekrarlayın. Tuzlu suyu sakın yutmayın.

3) Zencefil ve bal

Bir çay kaşığı bal ile bir çay kaşığı zencefili karıştırıp yatmadan önce tüketin veya veya çayınıza karıştırarak gün içerisinde yudumlayın.

4) Zerdeçal ve süt

Bir bardak süte bir çay kaşığı zerdeçalı karıştırarak için. Bu karışıma bal ve zencefil de ekleyebilirsiniz. Süt yerine su kullanmak da işe yarayacaktır.

5) Diğer yöntemler

Nane şekeri ile çay ve benzeri sıcak içecekler boğazda gıcık oluşumunu azaltmaktadır.