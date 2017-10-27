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Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
İspanya'da boğanın üzerinden takla atarak geçmek isteyen adam metrelerce havaya fırladıktan sonra yere çakıldı.
27 Ekim 2017 Cuma 15:28
Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:28
İspanya
Ad Soyad
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