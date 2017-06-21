Boeing insansız uçakları test edecek

ABD merkezli Boeing firması gelecek 20 yıl içerisinde 41 bin tarifeli uçuşun yapılacağını ve bu nedenle büyük bir pilot boşluğunun oluşacağını duyurdu. Dünyanın önce gelen havacılık şirketlerinden biri olan Boeing buna çare olarak insan müdahalesine ihtiyaç duymadan otomatik olarak uçabilecek yazılımlarını test edecelerini açıkladı.

Şirketin Ürün Geliştirme bölümünün Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mike Sinnett yaptığı açıklamada, "Gelecekte neredeyse 617 bin pilota ihtiyaç duyacağız. Bu oldukça yüksek bir rakam" ifadelerini kullandı.



ÇÖZÜM İNSANSIZ UÇAKLAR

Boeing firması da Fransız rakibi Airbus gibi çözümü insansız uçaklarda buldu. Sinnett uzun mesafeli uçuşlar da dahil olmak üzere pilot ihtiyacının azaltılması için otonom kararlar alan yapay zekalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Testlerin ne zaman başlayacağına dair şirketten kesin bir tarih verilmedi.

Şu anda minimum düzeyde insan müdahalesine ihtiyaç duyarak, uçuş yapabilen yapay zekalar bulunuyor. Ancak şirketler yazılımlarını daha da geliştirmeyi hedefliyor. Yine de çok sayıda yolcunun uzun bir süre insansız uçuşları tercih etmeyeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle insansız uçuşların öncelikle kargo seferlerinde kullanılması bekleniyor.