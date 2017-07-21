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Bodrum'un su altında kalmasına o ada engel oldu!

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sadece Gümbet Koyu’ndaki 1 kilometrelik sahil şeridinde yaşanan tsunaminin nedeni belli oldu. Bodrum’a 3 mil mesafedeki tarihi ılıcası ile ünlü Karaada’nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi yaptığı belirtildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:51
Bodrum'un su altında kalmasına o ada engel oldu!

Karaada’nın sadece günümüzde değil binlerce yıl Antik Halikarnassos Kentine mendirek- dalgakıran görevi yaptığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 35 yıllık kaptan Mustafa Demiröz, "Bugün yaşananlar tam anlamıyla tsunami olmasada hızla ve yükseklikle depremin yarattığı enerji ile kilometrelerce hızla gelen dalgalar Karaada’nın arkasından Bodrum’u görmeden geçti ve Gümbet Koyu’nun batı kıyısından içeri girdi. Gümbet Koyu’nun batı yakası sarp kayalık ve deniz orada çok derindir, o nedenle dalga yön değiştirerek çok daha alçak ve yaklaşık 40 yıl önce bataklık olan, derinliği yarım metreyi geçmeyen doğu yakasına teknelerin demirlediği yere ulaştı ve hızını alamayıp, karaya çıkıp önüne ne geldiyse sürükledi gitti. Enerjisini böyle boşaltarak tekrar döndü. Kısacası Karaada olmasaydı bugüne kadar Bodrum birçok kez felaketle karşı karşıya kalırdı" dedi. 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:51
  1. Mustafa Demiröz
  2. Antik Halikarnassos Kenti
  3. Karaada
  4. Ege Denizi
  5. Gümbet Koyu
  6. Bodrum
  • Oguz KaanOguz Kaan22 dk önce
    Denizlerede adamlat cirit atiyorlar dikkatli olunmaliGüclü yeralti bombalari ilede sünni depremler yaratilabilir
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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