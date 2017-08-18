Bodrum'daki yangın korkuttu

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Mandıra Mevkii'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere önce yakındaki Bank Ev Sitesi sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine gelen Bodrum Orman Şefliğine Bağlı 4 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli 3 itfaiye aracı müdahale etti. Rüzgarın yön değiştirme ihtimaline karşı 2 itfaiye aracı da sitede önlem amaçlı bekletilirken, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 2 hektarlık otluk ve makilik alan zarar gördü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.