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Bodrum’da tüm doktorlar göreve çağrıldı

Ege'de gece saatlerinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından tüm doktorlar göreve çağrıldı.

21 Temmuz 2017 Cuma 15:54
Bodrum’da tüm doktorlar göreve çağrıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saat 01.31 sıralarında meydana gelen depremin ardından ilçedeki tüm hekimler göreve çağrıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Bodrum Kaymakamlığı evlere girilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. 

  Bodrum açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından ilçede yaşayan herkes binalardan çıktı. Turizm sezonu olması dolayısıyla yoğunluğun oldukça fazla olduğu Bodrum’da şu an itibariyle deprem sırasında atlama ve düşme neticesi yaralanan vatandaşlar Hastaneye kaldırıldı. Depremin hemen ardından Bodrum Devlet Hastanesi tahliye edilirken, yaralılara da hastane bahçesinde müdahale ediliyor. Bu arada yaralananların çoğunun ayağında sıkıntısı olduğu ve bu kişilerin ayaklarının alçıya alındığı görüldü.

  Hastane otoparkı tahliye edildi

  Depremin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi Otoparkı’nda bulunan tüm araçlar tahliye edildi. Bölgeye gelen UMKE ekipleri tarafından hastane bahçesine acil müdahale çadırları kurulmaya başlandı.

  Bu arada, bazı bölgelerde deniz seviyesinin yükseldiği iddiaları halk arasında paniğe neden oldu. Öte yandan, Bodrum Kaymakamlığı tarafından vatandaşların binalara girmemesi yönünde uyarılar yapılıyor. Depremin en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Bitez ve Akyarlar'da elektrikler kesilirken, telefon hatlarının da zaman zaman kesintiye uğradığı Bodrum Yarımadası'nda panik devam ediyor.

UÇAKLARDA YER KALMADI

Bodrum’da dün gece yaşanan depremin ardından tatil planlarını değiştirerek  bölgeden ayrılmak isteyen tatilciler, hava ulaşımına yoğun ilgi gösterince uçaklarda yer kalmadı.
  Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre dün gece saat 01.31’de Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından bölgeden ayrılmak isteyen tatilciler, havayolu firmalarına yoğun ilgi gösteriyor.

  Uçaklarda yer kalmadı

  Tatilcilerin geri dönüş  talebi nedeniyle başta Türk Hava Yolları(THY) olmak üzere Muğla’nın Milas- Bodrum ve Dalman Havalimanı’ndan İstanbul ve Ankara’ya yapılan uçaklarda neredeyse yer kalmadı. Havayolu şirketlerinin gün içerisindeki onlarca Bodrum kalkışlı tarifeli uçağının birçoğunda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.
  Tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle havayolu şirketlerinin ekonomi sınıfında  düşük fiyatlarda biletleri kalmazken, bu sınıftaki tek yön biletler  342 liradan alıcı buldu. Business sınıfında ise tek yöne biletler ortalama 600 liradan satılıyor.
 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 15:54
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  • Abdülhamit Abdülhamit 1 sa önce
    Beter olun !!
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