Bodrum'da trafik kazası: 1 kişi öldü

İlçedeki bir gıda tedarikçisine ürün getiren Mustafa Yılmaz (63) yönetimindeki 41 AH 841 plakalı kamyon, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gümbet Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bölünmüş yolda önce refüjü aşıp çarptığı palmiye ağacını, ardından aydınlatma direğini devirdi.

Karşı şeritteki dolmuş durağına da çarpan kamyon, daha sonra yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kamyon şoförünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyon, Bodrum yönüne yol bir süre trafiğe kapatılarak iki çekici yardımıyla şarampolden çıkarıldı.

Bu arada, kamyonun çaptığı "Kanlıdere" isimli durağın parçalarının, araçla birlikte kuru dere yatağına sürüklendiği belirlendi.