Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!

Bodrum Ögretmenevi Müdürü M.K hakkında taciz iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.



kamugundemi'nde yer alan habe göre; öğretmenevinde staj yapan Bodrum Mesleki Teknik okulu öğrencisi A.S.'ye müdür tarafından taciz mesajları atıldı. Cumhuriyet savcılığına intikal eden taciz iddiasıyla Bodrum Kaymakamlığınca kurum müdürü M.K. açığa alındı. Öğretmenevi Müdürü M.K.'nin yıllık izine ayrılması nedeniyle açığa alındığı henüz kendisine tebliğ edilmedi. Taciz iddiasından hakkında suç duyurusu olan müdürün izinde olduğu için açığa alınmaması toplum vicdanını yaralarken, olayın kapatılması için tacize uğrayan öğrenciye baskı yapıldığı da gelen iddialar arasında...