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Bodrum'da FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:51
Bodrum'da FETÖ soruşturması: 2 tutuklama

Bodrum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle haklarında bir süredir soruşturma yürütülen H.R. ve C.R, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin terör örgütü mensuplarınca düzenlenen yurt dışı gezi ve programlara katıldıkları, sosyal medya hesapları aracılığıyla terör örgütünün faaliyetlerini ve elebaşını övücü nitelikte paylaşımlarda bulundukları yönünde bilgilere ulaşıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:51
  1. Bodrum
  2. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ/PDY
  4. mahkeme
  5. Muğla
  6. Anadolu Ajansı
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