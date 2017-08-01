Bodrum’da ev yangını

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi üzerinde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın sonucunda ev tamamen kül oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler nedeniyle yan tarafında bulunan evde de hafif şekilde hasar oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sonrasında ev tamamen yanarak kül oldu.