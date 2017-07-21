Bodrum'da deniz sularının yükseldiği anlarda büyük korku

Bodrum'da 6,3'lük depremin ardından deniz sularının yükselmesi sırasında yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Halkın büyük bir panik içinde kaçıştığı o anlarda bazı vatandaşların "korkudan ölüyoruz" şeklinde sözleri yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.