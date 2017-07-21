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Bodrum'da deniz sularının yükseldiği anlarda büyük korku

Ege Denizi'nde gece yarısı meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Bodrum'da deniz sularının yükseldiğini gören vatandaşların kaçış anı kameralara böyle yansıdı. İşte o korkunç anlar...

21 Temmuz 2017 Cuma 07:41
Bodrum'da deniz sularının yükseldiği anlarda büyük korku

Bodrum'da 6,3'lük depremin ardından  deniz sularının yükselmesi sırasında yaşanan panik vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Halkın büyük bir panik içinde kaçıştığı o anlarda bazı vatandaşların "korkudan ölüyoruz" şeklinde sözleri yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 07:41
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