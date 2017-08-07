Bodrum'da art arda iki deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08:18'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 08.44'te merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:13
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 08.18'de merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.
BİR DEPREM DAHA
AFAD'ın açıklamasına göre, saat 08.44'te merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.