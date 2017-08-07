Bodrum'da art arda iki deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 08.18'de merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 08.44'te merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.