Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bodrum'da art arda iki deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08:18'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 08.44'te merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:13
Bodrum'da art arda iki deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 08.18'de merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 08.44'te merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:13
  1. muğla deprem
  2. bodrum deprem
  3. deprem
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da art arda iki deprem!
    1. Bodrum'da art arda iki deprem!
    2. Suudi Arabistan 'Esed' kararını verdi!
    3. Akit’in haberi ses getirdi… O ilçe..
    4. İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu'..
    5. Muğla’'da küçük yaştaki iki sürücü..
    6. Amerika'da sel uyarısı yapıldı
    7. Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi
    8. Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü
    9. Toprak'ın burnu kırıldı!
    10. Denizli-Antalya karayolunda heyelan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri..
    12. Akıncı iki ayrı devlet sinyali verdi..
    13. CHP tek tip elbise uygulamasına karşı!
    14. Pülümür’de 3 PKK'lı terörist ölü ele..
    15. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    16. Afganistan’da DAEŞ ve Taliban..
    17. Dikkat! 5 derece daha yükselecek
    18. Altın fiyatları bugün kaç liradan..
    19. İsrail'e Afrika'da şok! Reddettiler...
    20. Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan..
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!