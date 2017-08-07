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Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde saat 21.25'te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:05
Bodrum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem, bugün saat 21.25'te meydana geldi. 

Yerin 7.3 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi ise ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 3.9 olarak belirledi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:05
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