Bodrum yine şiddetli sarsıldı!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 08:18'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 08.18'de merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü.
BİR DEPREM DAHA
AFAD : Saat 08.44'te merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi