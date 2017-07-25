Bodrum turizmi kale gibi ayakta

Bodrum'da hafif artçı sarsıntılar devam etse de bölgeye olan yerli-yabancı turist akını devam ediyor.

Turizmciler depremin yaşandığı günün şoku ve korkusuyla yerli turistin yüzde 10'luk kısmının otelleri boşalttığını, yabancı turistin ise konaklamaya devam ettiğini belirtti. İlçede otel doluluklarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu aktaran turizmciler, rezervasyon akışının ise tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı. Plajların dolup taştığı ilçede sektör oyuncuları, "Bodrum'da kıyamet koptu ancak ilçe en ufak bir hasar görmedi. İlçe depreme karşı büyük bir sınav verdi" dedi.

DOLULUK YÜZDE 90'I AŞTI

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Şu anda ilçede otellerin doluluk ortalaması yüzde 90. Sezon beklentimiz de bu yöndeydi" dedi. 6.5 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisi olabileceğini hatırlatan Özyurt, Kos adasında yaşanan yıkıcı etki nedeniyle Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. "Bodrum imar yönetmeliğine uygun tesisleri sayesinde depremi hasarsız atlattı" diyen Özyurt, ilçenin depreme karşı ciddi bir sınav verdiğini belirtti. İlçeye Rusya, Ukrayna, BDT ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve İsrail'den yoğun bir ilgi olduğunu ve geçen yıla oranla buradan gelen kişi sayısının arttığını aktaran Özyurt, "Avrupa'da ise yürütülen algı operasyonu nedeniyle düşüş var. Ancak Avrupalı turist Bodrum'un sağlam bir yapısı olduğunu gözlemledi. Bu onların gözünde artı bir değer oldu. Algı çalışması biterse orada da artıya geçeriz" ifadelerini kullandı.

BODRUM ARTIYA GEÇTİ

Sabah'ın haberine göre, bir otel sahibi Orhan Karadereli, şokun iki günde atlatıldığını, otellerinin yüzde 100 dolu olduğunu söyledi. Depremin ardından Kos Adası'ndaki turistlerden Bodrum'a gelenlerin olduğunu aktaran Karadereli, "Otelimizde konaklamak isteyenler oldu ancak dolu olduğumuz için rezervasyon alamadık" diye konuştu. Bir başka otelin Satış Direktörü Gözde Kaya da deprem sonrası iptal almadıklarını belirterek, "Rezervasyon akışı da aynı hızla devam ediyor" dedi. Bir otelin patronu Dağlarca Çağlar ise Bodrum'da kıyametin koptuğunu ancak en küçük bir hasarın yaşanmadığını söyledi. Bu durumun Avrupalı turistin gözünde Bodrum'u artıya geçirdiğinin altını çizen Çağlar, "Bodrum Türkiye'nin en güvenli noktalarından biri olduğunu ispat etti" şeklinde konuştu.