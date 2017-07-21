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Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, depremin artçı sarsıntılarının devam ettiğini vatandaşların bir süre daha evlerine ve binalara girmemeleri gerektiğini söyledi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:01
Bodrum Kaymakamı'ndan vatandaşa uyarı!

Depremin ardından UMKE çadırlarının kurulduğu  Bodrum Devlet Hastanesi'ne gelen  Bodrum Kaymakamı  Bekir Yılmaz, depremin artçı sarsıntılarının devam ettiğini vatandaşların bir süre daha evlerine ve binalara girmemesini istedi.

AÇIKLAMA YAPTI

Bodrum Kaymakamı  Bekir Yılmaz, hastanede incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

KİMSE EVE GİRMESİN

Şu an itibariyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bazı vatandaşların panikle atlaması ve düşmesi sonucu yaralandığını belirten Kaymakam  Bekir Yılmaz, "Hastanede bazı dolaplar devrilmiş. Tavanların bazı kısımlarında hasar oluşmuş. Panik yapacak bir şey yok. Ancak artçı sarsıntılar devam ediyor. Kimse evine girmesin.Tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Çadırlar kuruluyor. Deprem sonrası denizde yükselme olması dolayısıyla teknelerde ufak tefek hasarlar var, fakat panik yapacak bir durum yok" dedi.

VALİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

Muğla Valisi  Esengül Civelek,  Ege Denizi'nin  Muğla açıklarında 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.  Jandarma ve AFAD, hasar tespiti ve tedbir amacıyla bölgede keşif yapıyor

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:01
  1. Muğla
  2. Ege Denizi
  3. Bodrum
  4. Esengül
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