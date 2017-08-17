Bodrum Kalesi'nin yıkılacağına ilişkin söylentiler yalanlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde basın ve sosyal medyada yer alan MuğlaBodrum Kalesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Teşhir Tanzim ve Mühendislik Projeleri işi kapsamında Bodrum Kalesi'nin yıkılacağına dair birtakım, asılsız, eksik ve hatalı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Habere konu olan Bodrum Kalesi'nin Mimari Koruma ve Müzecilik projesinin mevcut müzenin yıkılarak yeni düzenlemeler yapılmasını içermediği belirtilen açıklamada, 1995'te "Avrupa'da Yılın Müzesi" yarışmasında Özel Ödül alan Uluslararası ödüllü Bodrum Sualtı arkeoloji Müzesi'nin 40 yılı aşkın süredir Bodrum Kalesi'nde hizmet verdiği ifade edildi.

Projeyle, Bodrum Kalesi geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılacak

Hazırlanan projeye ilişkin, "Projenin temel amacı hem kendi başına özel bir anıtsal yapı olan 700 yıllık Bodrum Kalesi'nin korunarak geleceğe en iyi şekilde aktarmak, hem de uluslararası ödüllü bu özel müzenin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermektir. Proje Bodrum Kalesi'nin geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için koruma ve restorasyonu ile müze ihtiyaçlarına en iyi ve modern şekilde cevap verecek çeşitli dönemlerde sergileme ve depo amacı ile inşa edilmiş olan geç dönem niteliksiz yapıların kaldırıldığı mekansal ve işlevsel düzenlemeleri içermektedir." bilgisi verildi.

Dünyaca ünlü Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni kaleden ayrı düşünmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, projenin hedefinin müze alanlarının artırılması değil, hem kaleye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi hem de içerdiği paha biçilmez eserlerin geleceğe aktarılması için en uygun fiziki ve iklim şartlarının sağlanması olduğu kaydedildi.

Sergileme mekanlarının barındırdığı paha biçilmez özel kültür varlığı eserlerin fiziki ihtiyaçlarına yetersiz kaldığı için bunların bozulmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Proje uygulama sürecinde eserlerin bozulmadan geleceğe en iyi şekilde aktarılması ve daha iyi fiziki koşullarda korunmasının sağlanması amacıyla elbette ki taşınacaktır. Eserleri bu halde bırakmak hiçbir vicdana sığmayacak olup, bunun önüne geçmeyi hedefleyen projeyi 'talan projesi' olarak nitelendirmenin hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur. Örneğin cam batığının gerekli nem ve iklim dengesini sağlamak üzere yapılmış tesisat sistemi yetersiz kaldığından tesisat yapısı ve batığın sergilendiği geç dönem yapısı, deprem nedeniyle zarar görmüştür. Bu nadide eser yapısı gereği yerinden oynatılmayarak mevcut haliyle özel bir konstrüksiyona koruma altına alınarak binası esere zarar vermeyecek şekilde itina ile sökülerek gerekli koşulları sağlayan, modern donanımlı ve kalenin kimliğine hem tasarım, hem de kütlesel olarak saygılı yeni bir sergi yapısında sergilenmeye devam edecektir."

Projede alanında uzman kişiler ve ilgili kurumların iş birliği ile hazırlandı

Açıklamada, 2014'te başlayan proje çalışmaları sürecinde, alanında uzman hocaların danışmanlığından faydalanıldığı ve projenin ilgili kurumların iş birliği ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda tamamlandığı aktarıldı.

Projenin mimar, arkeolog, tarihçi gibi birçok meslekten hocalar ile yerel temsilcilerden oluşan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanarak, uygulama aşaması için hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan haberlerde, projelerin yeterince incelenmeden hazırlandığı, aynı ifadeleri dayanaksız bir şekilde tekrarladığı ve kaynağının uzman kişilerce olmadığı gözler önündedir. Hukuki ve bilimsel temellere oturan projemiz uygulama süreci başlamış olup 2 yıllık süre sonunda projeyle amaçlanan hedefler somut bir şekilde gözler önüne serilecektir. Projemiz geriye dönülemeyecek şekilde zarar değil, kalenin daha pek çok 700 yıl yaşamasını sağlayacaktır. Proje uygulaması ile kentin simgesi Bodrum Kalesi mevcut durumundaki kargaşadan kurtularak kendine zarar veren eklentilerden arındırılarak yalınlaşacak, bir anıt eser olarak barındırdığı tarihsel, yapısal, mekansal ve fiziksel değerlerinin daha iyi anlaşılacak ve en önemlisi kale kimliği ön plana çıkacaktır."