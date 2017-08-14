Bodrum depremi için bir uyarı daha geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Yer Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker, Bodrum’da 22 Temmuz’da yaşanan 6,6’lık deprem sonrası bölgede devam eden artçı şokların ekim ayına kadar sürebileceğini belirtti.

Asya Bilim Editörleri Konseyi üyeliğini de yürüten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker, Bodrum’da yaşanan depremin dönem dönem 5 büyüklüğüne kadar çıkabilen artçılar şeklinde devam edeceğini söyledi. Bölgedeki vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Mustafa Toker, “Bodrum’da oluşan bu 6.6’lık ana depremin artçı şokları olmaya devam edecektir. Yaptığımız istatistiki çalışmalarda bu artçı şokların eylül-ekim aylarına kadar devam edeceği ön görülmekte. Bu artçı şokların büyüklüğü de yaklaşık 3,7 ile 4,5 arasında olmaya devam edecektir. Bunlar insanlarda korku ve tedirginlik oluşturabilir. Bunun dışında bölgede yeni bir fayın tetiklenmesi, daha büyük bir depremin olması söz konusu değildir. Bodrum’da olan bu 6,6’lık deprem, bölgedeki daha büyük fayları tetikleyebileceği düşünülmemektedir” şeklinde konuştu.

“DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÜZERİNDE ARTÇI ŞOK OLMAZ”

Bölge sakinlerinin hayatlarına kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini aktaran Finlandiya’nın Oulu Üniversitesi’nde ‘Finlandiya Buzul Kökenli Depremlerin Analizi’ isimli post doktora çalışması da bulunan Mustafa Toker, “Fakat burada temel konu şudur ki artçı şoklar olmaya devam edecektir. Bunu bölge sakinlerine duyurmak gerekiyor. Çünkü 2 hafta önce 4 ve 4’ün üzerinde artçı şoklar meydana geldi. Deprem biliminde, ana depremin büyüklüğünün üzerinde genellikle bir artçı şok olmaz. Eğer 6,6’lık bir depreminiz varsa, 6,6’lık bir artçınız oluşmaz. Oluşacak en büyük artçı 5 küsürlerde olabilir. Ondan sonra 4 küsürler başlar. Fakat 3 civarındaki artçılar çok önemli değildir. Genelde 3 ve altı artçı şoklar eşik değerdir, yani bölgedeki yer kabuğunun gürültüsüdür bunlar” ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremlerin, geçici artçı şoklar olduğunu kaydeden Bulgar Bilimler Akademisi ödülünün sahibi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Toker, şöyle dedi:

“Çok korkmaya da gerek yok. Çünkü bunlar geçici artçı şoklar. Dikkatli olup, tedbir almaları yeterlidir. Öte yandan ‘Bodrum’da deprem bitti, tehlike geçti’ gibi söylemleri de çok kabul etmiyorum. Çünkü 6,6’lık bir ana depremin 4 ve 5 civarlarındaki artçı şokları en az 2-3 ay daha sürer.”

İHA