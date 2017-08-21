Bodrum çöplüğü alev alev yanıyor

Yokuşbaşı mevkisinde bulunan katı atık vahşi depolama alanında bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında gökyüzü dumanla kaplandı. Zaman zaman yön değiştiren rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol altına almakta zorlanırken, yangına Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 2 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Yanan çöplükte zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ise çöplük alanı çevresinde bekleyerek alevlerin ormana ve makilik alana sıçramasını engelledi.