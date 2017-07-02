Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bodrum alevlere teslim oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:29
Bodrum alevlere teslim oldu

Torba katı atık depolama alanında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası başlayan yangından çıkan dumanlar tüm Bodrum’u sardı. Yoğun duman ilçe merkezine giriş çıkışları engelledi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın bölgede bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye ve orman ekibi, 1 uçak, 1 helikopter, AKUT ve Muğla 911 tarafından müdahale etti. Sık sık patlama yaşanması nedeniyle çöplük alanına yakın evler tahliye edildi. Bölgede görev yapan birçok itfaiye eri ise yoğun dumandan zehirlendi.

Bodrum’u kara dumanlar kapladı

Bodrum’un girişinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle trafik bir süreliğine kapatıldı. Bölgeyi kaplayan kara dumanlar görüş açısını sıfıra indirdi. Bir süre sonra dumanın etkisini yitirmesiyle trafik kontrollü olarak açıldı.

Yangın bölgesine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş gelerek bilgiler aldı. Kaymakam Yılmaz, çöplüğün potansiyel bir tehlike olduğunu belirterek en kısa zamanda ıslah edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangın devam ediyor

Rüzgarın etkisiyle Pedesa bölgesinde bulunan ormanlık alana ilerleyen yangın ekiplerin havadan ve kardan müdahalesiyle güçlükle kısmi olarak kontrol altına alındı. Metan gazı nedeniyle ufak çaplı patlamaların yaşandığı bölgede yangının birkaç gün daha süreceği ekiplerin nöbetleşe bölgede bekleyeceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:29
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik’te ilçenin sorunları değerlendirildi
    1. Birecik’te ilçenin sorunları..
    2. Herkes uyurken onlar çalışıyor
    3. Güneydoğu ihracatta ikinci bayram yaşadı
    4. EİB’nin 6 aylık ihracatı 5,5 milyar..
    5. Gülde rekolte arttı
    6. Çobanlar sıcaktan etkilenen hayvanları..
    7. Şehit korucu için tören düzenlendi
    8. Fadıloğlu, asfalt çalışmalarını..
    9. İşte o PKK'lı teröristin aldığı ceza!
    10. Aşırı sıcaklara Ebabil kuşu da..
    11. Antik kentte kazı çalışmaları başlıyor
    12. PKK derneğinde Kılıçdaroğlu'nun kaos..
    13. 7 terörist imha edildi!
    14. Rus askerlerine sıra dışı elbise
    15. Evlada son bakış!
    16. Eşi tarafından kalbinden bıçaklanan..
    17. Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat..
    18. Havalar ısındı, doğunun denizi doldu..
    19. Burhaniye’de kırsal mahallelere tanker..
    20. Eski İsrail Başbakanı Olmert serbest..
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    Uludere'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    Nijeryalı Messi Süper Lig ekibiyle anlaşmak üzere
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...