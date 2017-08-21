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Bodrum alev alev! 10 saate söndürülmüştü, yeniden…

Dumanların yükseldiği alandaki yangının kontrol altına alınması ve ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor. Çöplüğün doğu tarafında geçen hafta çıkan ve 10 saatte söndürülen yangının ardından soğutma çalışması dün sona ermişti

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:44
Bodrum alev alev! 10 saate söndürülmüştü, yeniden…

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanının  batı tarafında yangın çıktı.

    Alınan bilgiye göre,  Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık  depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da  etkisiyle büyüyen ve çöplük alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen  Muğla  Büyükşehir Belediyesi  Bodrum  İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.

    Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı önlem alan  Milas  Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri de 2 arazözle itfaiye ekiplerine  destek veriyor.

    Gökyüzüne dumanların yükseldiği alanda, bir iş makinesiyle de müdahale  edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Zaman zaman  rüzgarın yön değiştirmesi ekiplere zor anlar yaşatıyor.

    - Bir önceki yangınla ilgili çalışmalar dün tamamlanmıştı

    Bodrum ilçesindeki katı atık vahşi depolama alanında 15 Ağustos salı  günü akşam saatlerinde yangın çıkmış ve yaklaşık 10 saatlik müdahale ile kontrol  altına alınmıştı.

    Çöplük alanda 13 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesi ile yapılan soğutma  çalışması dün Sabah saatlerinde tamamlanmıştı. Soğutma çalışmaları tamamlanan  yangının çöplüğün doğu tarafında, bugünkünün ise batı tarafında çıktığı  belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:44
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