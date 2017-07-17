Meyve yerken çekirdeklerini farklı yöntemlerle tüketmemiz gerekir. Meyvelerin içerisinde yer alan çekirdekler insan vücudunun en önemli mekanizmalarından biri olan sindirim sisteminin düzenlenmesine ve böbreklerin daha güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlar. Özellikle karpuz çekirdeğinin insan sağlığına fayda sağlayan birçok özelliği var.

Böbrekleri Temizleyen Karpuz Çekirdeği Çayı Tarifi

Böbrekler yaşamsal fonksiyonumuzun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli olan çok önemli bir organdır. Böbreklerin daha sağlıklı olması ve fonksiyonunu daha güçlü bir şekilde yerine getirmesi için ekstra takviye yapabilirsiniz. Böbrekleri temizlemek için kullanılan yöntemlerden biri de karpuz çekirdeği çayıdır. Bu çayı düzenli olarak içmeniz durumunda böbrekleriniz daha sağlıklı bir yapıya kavuşur. Ayrıca hazırlanışı da kolaydır.

Malzemeler:

1 litre su

150 gram dilimlenmiş karpuz

40 gram karpuz çekirdeği

Hazırlanışı:

İlk olarak 1 litre suyu bir tencerede kaynatın. Daha sonra dilimlenmiş olan karpuzu ezin ve çekirdeklerini de çıkarın. Hem karpuzu hem de çekirdeklerini kaynayan suyun içerisine ilave edin. Yarım saat kadar kaynatın. Bu süre sonunda ocaktan tencereyi alın ve 1 saat boyunca karpuz çekirdeği çayının dinlenmesini bekleyin. Çay soğuduktan sonra bir süzgeçle süzün ve buzdolabına kaldırın. Karpuz çekirdeği çayını oda sıcaklığı kıvamına gelince içmeniz gerekir. Sabah aç karnına bir bardak için ve kahvaltıdan yaptıktan yarım saat sonra bir bardak daha için. Bu çayı her hafta düzenli olarak 2 gün boyunca içmeniz gerekir. İstediğiniz sonuca ulaşıncaya kadar uygulayabilirsiniz. Karpuz çekirdeği çayı için herhangi bir şeker ya da tatlandırıcı kullanmamanız gerekir. İsterseniz bir çay kaşığı doğal tatlandırıcı olan bal kullanabilirsiniz. Karpuzu yaz mevsiminde bulabilirsiniz ama karpuz çekirdeğini her zaman satın alabilirsiniz. Karpuz çekirdeğini kullanırken belirtilen oranı aşmamaya dikkat edin. Karpuz çekirdeği çiğ yenildiği zaman vücut tarafından sindirilemediği için karpuz çekirdeğinden çay şeklinde yararlanmak daha iyi bir yöntem.