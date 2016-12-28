Böbrek üstü bezlerini çalıştıran karışım

İç salgı bezleri olan böbrek üstü bezleri, steroid ve adrenalin gibi hormonların salınımından sorumludur. Tansiyonu düzenleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve metabolizmayı çalıştıran bu hormonların önemi göz ardı edilemez.
Böbrek üstü bezlerindeki herhangi bir problem çok sayıda sağlık sorununu tetikleyebilir. Bu sorunların başında saç dökülmesi, tırnak kırılması ve kalitesiz uyku geliyor.
Böbrek üstü bezlerinizi ev yapımı doğal bir tarifle çalıştırabilirsiniz.
Malzemeler
Doğal bal
Kurutulmuş maydanoz
Öğütülmüş zencefil
Brezilya cevizi
Kuru üzüm
Hazırlanışı
Kuru maydanoz yapraklarıyla Brezilya cevizini blendera çekin. Üzüm, zencefil ve bal ekleyip homojen bir karışım elde edin.
Kullanılışı
Haftada 2-3 kez kahvaltıdan önce aç karna bu karışımdan 2 kaşık yiyin. Vücudunuzdaki değişimi kısa sürede fark edeceksiniz. Uyku kaliteniz artacak, saçlarınız daha sağlıklı gözükecek, tırnaklarınız güçlenecek.
Herhangi bir alternatif tıp yöntemini denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.
Milliyet