Böbrek üstü bezlerini çalıştıran karışım

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İç salgı bezleri olan böbrek üstü bezleri, steroid ve adrenalin gibi hormonların salınımından sorumludur. Tansiyonu düzenleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve metabolizmayı çalıştıran bu hormonların önemi göz ardı edilemez.

Böbrek üstü bezlerindeki herhangi bir problem çok sayıda sağlık sorununu tetikleyebilir. Bu sorunların başında saç dökülmesi, tırnak kırılması ve kalitesiz uyku geliyor.

Böbrek üstü bezlerinizi ev yapımı doğal bir tarifle çalıştırabilirsiniz.

Malzemeler

Doğal bal

Kurutulmuş maydanoz

Öğütülmüş zencefil

Brezilya cevizi

Kuru üzüm

Hazırlanışı

Kuru maydanoz yapraklarıyla Brezilya cevizini blendera çekin. Üzüm, zencefil ve bal ekleyip homojen bir karışım elde edin.

Kullanılışı

Haftada 2-3 kez kahvaltıdan önce aç karna bu karışımdan 2 kaşık yiyin. Vücudunuzdaki değişimi kısa sürede fark edeceksiniz. Uyku kaliteniz artacak, saçlarınız daha sağlıklı gözükecek, tırnaklarınız güçlenecek.

Herhangi bir alternatif tıp yöntemini denemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Milliyet