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Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri mutlaka yaptırın

Gizlice ilerleyen böbrek hastalıkları, hipertansiyonu olan, nefrit ve ailesel yatkınlığı olan kişiler, kronik böbrek yetmezliği sorunu ile karşı karşıya kalabilir. İşte böbrek sağlığını korumanın püf noktaları...

12 Şubat 2018 Pazartesi 10:34
Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri mutlaka yaptırın

Böbrek sağlığını korumanın yollarını anlatan Uz. Dr. Funda Yalçın, kronik böbrek yetmezliğine sebep olan rahatsızlıklar ve alınması gereken önlemleri anlattı.

Böbreklerin görevini yerine getiremediği anlar böbrek yetmezliği olarak tanımlanmaktadır. Kronik böbrek yetmezliğinden bahsedebilmek için hastanın 3 aylık böbrek fonksiyonlarının bozuk olması gerekir. Gizlice ilerleyen böbrek yetmezliği hiçbir bulgu görülmeden son aşamaya kadar gelebilmektedir. İlerleyen aşamalarda halsizlik, eforda bitkin düşme, bulantı, kusma, bacaklarda şişlik ve tansiyon düzensizliği gibi bulgular veren böbrek yetmezliğinin erken tedavisi için belirli aralıklarla kan ve idrar tahlili yapılmalıdır. Yapılan son araştırmalara göre böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklar arasında ilk 5 sırada; diyabet, hipertansiyon, nefritler, genetik yatkınlık ve Amiloidoz hastalığı bulunmaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıkların başında %41 gibi büyük bir oranla şeker hastalığı yani diyabet gelmektedir. Kontrol altına alınmayan diyabet, vücuttaki bütün organlarla birlikte damarları da olumsuz anlamda etkilemektedir. Kontrol edilemeyen kan şekeri böbreklerdeki küçük damarlarının hasar görmesine yol açarak, diyabetik nefropati yani böbrek fonksiyonlarının azalmasına sebep olmaktadır. (Sabah)

 

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 10:34
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