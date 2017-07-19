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Boateng'den 'Neymar' tweeti

Las Palmas forması giyen Ganalı oyuncu Kevin-Prince Boateng, Neymar'ın PSG'ye transfer olacağı yönündeki söylentiler üzerine esprili bir tweet attı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
Boateng'den 'Neymar' tweeti

İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen Kevin-Prince Boateng, Neymar'ın Paris Saint-Germain'e transfer olacağı yönündeki dedikodular üzerinde sosyal medyada çok konuşulan bir tweet attı.

30 yaşındaki Ganalı yıldız, Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu hakkında çıkan söylentiler üzerine, "Neymar PSG'ye giderse FIFA 18'de hangi takımı seçeceğimi biliyorsunuz" dedi.

Öte yandan Brezilya basınının ısrarla Neymar'ı PSG'ye yazmasının ardından Barcelona Başkanı bir açıklama yaparak oyuncunun takımdan ayrılmayacağını söyleyerek bu iddiaları yalanladı.

Brezilyalı yıldız ise bugün yaptığı açıklamada Barcelona'da mutlu olduğunu ifade etti.

 


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
  1. Barcelona
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  3. İspanya
  4. Neymar
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