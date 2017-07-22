Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara bu tişörtle çıkacak
La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen Kevin Prince Boateng, sezon boyunca formasının altına Ajax'ın genç oyuncusu Abdelhak Nouri'nin isminin yer aldığı tişörtü giyeceğini açıkladı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:24
Las Palmas'ın Ganalı orta saha oyuncusu Boateng, hazırlık maçında bayılan ve beyninde kalıcı hasar tespit edilen 20 yaşındaki Ajaxlı oyuncu Nouri için anlamlı bir harekete imza atıyor.
Sosyal medya hesabından Fas asıllı Hollandalı futbolcu için dua ettiğini ifade eden Boateng, destek için sezon boyunca formasının altına genç oyuncunun isminin yer aldığı tişörtü giyeceğini açıkladı.
Beyninde kalıcı hasar tespit edildi
- Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından genç oyuncu helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamda Abdelhak Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği bildirilmişti.