Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara bu tişörtle çıkacak

La Liga ekiplerinden Las Palmas'ta forma giyen Kevin Prince Boateng, sezon boyunca formasının altına Ajax'ın genç oyuncusu Abdelhak Nouri'nin isminin yer aldığı tişörtü giyeceğini açıkladı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:24
Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara bu tişörtle çıkacak

Las Palmas'ın Ganalı orta saha oyuncusu Boateng, hazırlık maçında bayılan ve beyninde kalıcı hasar tespit edilen 20 yaşındaki Ajaxlı oyuncu Nouri için anlamlı bir harekete imza atıyor.

Sosyal medya hesabından Fas asıllı Hollandalı futbolcu için dua ettiğini ifade eden Boateng, destek için sezon boyunca formasının altına genç oyuncunun isminin yer aldığı tişörtü giyeceğini açıkladı.

Beyninde kalıcı hasar tespit edildi

  • Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından genç oyuncu helikopterle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamda Abdelhak Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği bildirilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:24
  1. Hollanda
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!
    1. 'Hakan Cahalananananallgloglu' diye..
    2. Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme!
    3. Teröristler tarafından..
    4. 15 Temmuz'un kritik komutanına terfi!
    5. Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara..
    6. Filipinler'de sıkıyönetim uzatıldı
    7. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    8. FETÖ'cü eski komiser şimdi de..
    9. WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor
    10. ÖSYM’den DGS adaylarına uyarı geldi!
    11. Darbecileri gözaltına alan Albay,..
    12. Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka..
    13. İstanbul'da 'naylon fatura'..
    14. Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' sergisi..
    15. CHP nereden talimat aldığını açıklamadı!
    16. 'Trabzonspor için tarifi imkansız bir..
    17. Suriye Rakka'da DAEŞ'i vurdu
    18. Deprem uzmanından korkutan açıklama!
    19. Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif
    20. Saldırıya uğradığını söyleyen..
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı