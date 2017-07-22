Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara bu tişörtle çıkacak

Las Palmas'ın Ganalı orta saha oyuncusu Boateng, hazırlık maçında bayılan ve beyninde kalıcı hasar tespit edilen 20 yaşındaki Ajaxlı oyuncu Nouri için anlamlı bir harekete imza atıyor.

Sosyal medya hesabından Fas asıllı Hollandalı futbolcu için dua ettiğini ifade eden Boateng, destek için sezon boyunca formasının altına genç oyuncunun isminin yer aldığı tişörtü giyeceğini açıkladı.

Beyninde kalıcı hasar tespit edildi