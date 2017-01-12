BM’yi yerle bir edecek sistem: Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı Merhum Başbakanlardan Milli Görüş’ün lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, ardında bir çok hayırla yad edilecek fikir bıraktı. İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde Hoca’nın fikirlerinde ne kadar haklı olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. O hayallerden birisi de Birleşmiş Milletler Yerine Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı…

12 Ocak 2017, 00:58 Bu haber 1.002 kez okundu Eklenme: Milli Görüş’ün merhum lideri Necmettin Erbakan adaletsiz yapısı ile özellikle günümüzde her gün dikkatleri üzerine çeken Birleşmiş Milletleri çıldırtacak bir projeyi gündeme getirmişti. O proje Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı’ydı. Eğer Erbakan hoca o hayalini gerçekleştirmiş olsaydı, bugünkü gibi Müslüman coğrafyada emperyalist güçler istediği gibi at koşturuyor olamayacak; İslam coğrafyası kendi kaderini kedi belirleyecekti. İşte Merhum Hoca’nın İslam coğrafyası üzerine oluşturmayı düşündüğü 5 dikkat çekici fikir: 1) Müslüman Ülkeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM yerine) 2) Müslüman Ülkeler Savunma İşbirliği Teşkilatı (NATO yerine) 3) Müslüman Ülkeler Ortak Pazar Teşkilatı ve Birliği (AB vb. yerine) 4) Müslüman Ülkeler Ortak Para Birimi (Euro vb. yerine) 5) Müslüman Ülkeler Kültür İşbirliği Teşkilatı (UNESCO yerine)