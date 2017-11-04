BMW'nin yeni SUV'u X2 ortaya çıktı

BMW X2, sportif hatlarıyla dikkat çekiyor. Ön tarafta geniş bir ızgaraya ve ince LED farlara sahip. Yan taraftan bakıldığında ise C sütunlarına yerleştirilen logo göze çarpıyor.



Arka tarafa geçtiğimizde, sportif yapının buraya da taşındığını görüyoruz. Çift çıkışlı egzoz yapısı da bunu destekler nitelikte. Ayrıca büyükçe tasarlanmış stop lambaları dikkat çekici.



İç mekanda alışılmış BMW tasarımından vazgeçilmemiş. Son dönemlerde sıkça rastladığımız ‘konsoldan taşan ekran’ BMW X2‘de de kullanılmış. Bu ekran 6.5 inç boyutunda olsa da, isteğe göre 8.5 ince çıkartılabiliyor. Hem ön hem de orta konsolda kullanılan dikişler içerideki şıklığa şıklık katmış.



Motor seçenekleri



BMW X2’nin Avrupa’da üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulması planlanıyor.



Bunlardan ilki, 2.0 litrelik turbo benzinli motor. Bu motor 192 beygirlik güç 280 Nm tork değerine sahip. Aktarma kısmında 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman görev yapıyor.



Diğer ikisi seçenek ise dizel ünitelerden oluşuyor. Her ikisi de 2.0 litre olmakla beraber biri 191, diğeri 231 beygir gücünde. Ayrıca sürümlerde 8 ileri otomatik şanzımana yer verilmiş.

BMW, 2018 yılının ilk aylarında seride daha fazla motor seçeneğinin yer alacağını doğruladı. Giriş seviyesinde 138 beygirlik 1.5 litrelik üç silindirli benzinli sDrive18i, 189 beygirlik dört tekerlekten çekişli xDrive20i. Dizel olarak, 148 beygirlik sDrive18d ve xDrive18d model yelpazesine katılacak. Yeni 2018 BMW X2; SE, Sport, M Sport, M Sport X varyantları ile Kasım ayı ortalarında satışa sunulacak ve xDrive20d SE için 33.980 euro fiyat belirlense de tam bir netlik yok.