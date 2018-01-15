BMW I8 serisiyle dikkat çekiyor

Avrupa test devresinde elektrikli I8 roadster 53 km ve I8 55 sürüş sergiledi. Her iki otomobilin de elektrik aralığı, ABD testleri kapsamında yaklaşık 29 km. 100 litrelik depo ve dikey konumdaki tavanı ile dikkat çeken araç yer tasarrufu sağlıyor. Araç ultra sert ancak hafif bir malzemeden üretildi. Bu şekilde bir kaza durumunda yolcuların güvenliği, üst düzeye çıkartılmış oluyor.