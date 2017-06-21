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BM'nin o sınırdaki mülteciler yeni aklına geldi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Fas ve Cezayir'e "sınırlarında mahsur kalan Suriyeli sığınmacıları ülkelerine almaları" çağrısında bulundu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:10
BM'nin o sınırdaki mülteciler yeni aklına geldi

UNHCR Fas Temsilcisi Jean-Paul Cavalieri, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Fas ve Cezayir'den "sınırlarında mahsur kalan 28 Suriyeli sığınmacıyı ülkelerine alarak yaşanan problemi çözüme kavuşturmalarını" istedi.

Söz konusu Suriyeli sığınmacıların çöl bölgesinde zor şartlar altında bulunduğunu hatırlatan Cavalieri, yiyecek ve içeceğe ulaşmada sıkıntı yaşayan sığınmacıların içinde bulunduğu insani krizin çözümü için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Fas'ta yaşayan sığınmacılara ilişkin de bilgi veren Cavalieri, Fas'taki kayıtlı 7 bin 48 sığınmacıdan 3 bin 478'inin Suriyeli olduğunu ve 2016 yılında 3 bin 547 sığınmacının resmi iltica başvurusunda bulunduğunu aktardı.

Fas ile Cezayir sınırında 17 Nisan'dan bu yana mahsur kalan 50'yi aşkın Suriyeli sığınmacı için ulusal ve uluslararası bir çok girişimde bulunulmasına rağmen hala 28 sığınmacı Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı ile Cezayir'in Beni Venif kenti yakınındaki sınır bölgesinde bekliyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:10
  1. UNHCR
  2. Fas ile Cezayir
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